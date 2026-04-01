Le tri-raquettes des badfrog’s Rue du Docteur Jean-Georges Girard Vesoul

Vesoul

Le tri-raquettes des badfrog’s

Rue du Docteur Jean-Georges Girard Gymnase des Haberges Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 13:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Viens jouer pour le fun avec ton équipe ! Tournoi loisir de badminton, mini-tennis, tennis de table, matériel prêté si besoin. Pensez-à vous inscrire. .

Rue du Docteur Jean-Georges Girard Gymnase des Haberges Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesbadfrogsvesoul@gmail.com

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English : Le tri-raquettes des badfrog’s

L’événement Le tri-raquettes des badfrog’s Vesoul a été mis à jour le 2026-04-14 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL