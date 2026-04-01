Le tri-raquettes des badfrog’s Rue du Docteur Jean-Georges Girard Vesoul
Le tri-raquettes des badfrog’s Rue du Docteur Jean-Georges Girard Vesoul samedi 18 avril 2026.
Vesoul
Le tri-raquettes des badfrog’s
Rue du Docteur Jean-Georges Girard Gymnase des Haberges Vesoul Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 13:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Viens jouer pour le fun avec ton équipe ! Tournoi loisir de badminton, mini-tennis, tennis de table, matériel prêté si besoin. Pensez-à vous inscrire. .
Rue du Docteur Jean-Georges Girard Gymnase des Haberges Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesbadfrogsvesoul@gmail.com
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English : Le tri-raquettes des badfrog’s
L’événement Le tri-raquettes des badfrog’s Vesoul a été mis à jour le 2026-04-14 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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