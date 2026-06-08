Perpignan

CHALLENGE SPORTIF ET SOLIDAIRE

441 Rue Aristide Berges Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-08

Motivation, sport et solidarité au rendez-vous au bâtiment Les 5 Éléments ! À chaque effort, vous faites avancer la cagnotte pour Des Femmes au Sommet.

.

441 Rue Aristide Berges Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie accueil@les5elements.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Motivation, sport and solidarity at Les 5 Éléments! With every effort you make, you’ll be contributing to the Des Femmes au Sommet fund.

L’événement CHALLENGE SPORTIF ET SOLIDAIRE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN TOURISME