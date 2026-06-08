CHALLENGE SPORTIF ET SOLIDAIRE Perpignan
CHALLENGE SPORTIF ET SOLIDAIRE Perpignan lundi 8 juin 2026.
Perpignan
CHALLENGE SPORTIF ET SOLIDAIRE
441 Rue Aristide Berges Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-08
Motivation, sport et solidarité au rendez-vous au bâtiment Les 5 Éléments ! À chaque effort, vous faites avancer la cagnotte pour Des Femmes au Sommet.
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441 Rue Aristide Berges Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie accueil@les5elements.com
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English :
Motivation, sport and solidarity at Les 5 Éléments! With every effort you make, you’ll be contributing to the Des Femmes au Sommet fund.
L’événement CHALLENGE SPORTIF ET SOLIDAIRE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN TOURISME
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