Challenge & Trail du Montrebut Stade de Champis Saint-Vallier

Challenge & Trail du Montrebut

Stade de Champis Chemin de Champis Saint-Vallier Drôme

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-30

2026-08-29

2ème éditons, nouveaux défis, il y en a pour tout le monde, alors, faites vos lacets et bloquez le weekend parce que ça va chauffer au Montrebut. Programme détaillé à venir.

Stade de Champis Chemin de Champis Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 03 26 svbd1@wanadoo.fr

English :

2nd editions, new challenges, there’s something for everyone, so lace up and block off the weekend because things are going to get hot at Montrebut. Detailed program to follow.

