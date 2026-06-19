Chamalot 20 ans d’écart Chamalot Moustier-Ventadour
Chamalot 20 ans d’écart Chamalot Moustier-Ventadour jeudi 16 juillet 2026.
Moustier-Ventadour
Chamalot 20 ans d’écart
Chamalot 3 route du Pilard Moustier-Ventadour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Pour célébrer les 20 ans de sa création Chamalot-Résidence d’artistes propose un concert de Chant lyrique par le Duo Cantabile.
Dina Montagnes, d’une part et Christine Pée d’autre part, vous proposeront chacune un minirécital de chants baroques ou lyriques, allant du répertoire religieux, en passant des Lieds, des airs d’opéra ou d’opérettes.
Elles chanteront ensuite quelques pièces en duo.
Un buffet participatif suivra le concert. Vous pouvez apporter quelque chose.
ORGANISATEUR Association Chamalot-Résidence d’artistes
PERSONNE A CONTACTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT (COORDONNÉES TEL/MAIL)
Christine Pée 06 79 36 90 14 pee.christine@laposte.net .
Chamalot 3 route du Pilard Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 36 90 14
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English : Chamalot 20 ans d’écart
L’événement Chamalot 20 ans d’écart Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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