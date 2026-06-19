Exposition NATURAMA Chamalot Moustier-Ventadour

Moustier-Ventadour

Exposition NATURAMA

Chamalot 3 route du Pilard Moustier-Ventadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Pour célébrer les 20 ans de sa création Chamalot-Résidence d’artistes propose une exposition sur le thème de la nature, avec des œuvres d’anciens résidents mais aussi d’autres artistes.

Cette exposition réunit peintures, photographies et dessins autour d’un même sujet la nature, saisie dans ses contrastes et ses variations.

Forêts, pierres, eaux, architectures fragiles ou présences discrètes du vivant composent une série de paysages.

Du noir et blanc à la couleur, chaque œuvre explore une manière de voir et de traduire le monde, entre observation, sensation et interprétation.

Ces regards croisés révèlent une nature à la fois familière et étrange, faite de tensions, de silences et de transformations.

ORGANISATEUR Association Chamalot-Résidence d’artistes

PERSONNE A CONTACTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT (COORDONNÉES TEL/MAIL)

Christine Pée 06 79 36 90 14 pee.christine@laposte.net .

Chamalot 3 route du Pilard Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 36 90 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition NATURAMA

L’événement Exposition NATURAMA Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières