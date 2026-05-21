Chamber Orchestra of Europe Halle aux Grains Toulouse
Chamber Orchestra of Europe Halle aux Grains Toulouse vendredi 5 novembre 2027.
Le Chamber Orchestra of Europe et pour la première fois à Toulouse, son chef Antonio Pappano se produisent aux Grands Interprètes. Un plateau de stars avec Alexandre Kantorow, l’un des pianistes incontournables d’aujourd’hui. Tous réunis pour une soirée au romantisme flamboyant !
PROGRAMME :
BRAHMS : Concerto pour piano et orchestre n°1 en ré mineur op. 15
DVORÁK : Symphonie n°7 en ré mineur op. 70
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
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