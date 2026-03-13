UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châlons-en-Champagne

Champagne Day au Champagne Joseph Perrier Champagne Joseph Perrier Châlons-en-Champagne

vendredi 23 octobre 2026 · Champagne Joseph Perrier · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Champagne Joseph Perrier
Adresse
69 Avenue de Paris
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Champagne Day au Champagne Joseph Perrier

Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 18:30:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Tout public
Célébrez le Champagne Day chez Joseph Perrier à l’occasion d’une soirée ponctuée de visites nocturnes et d’un bar à champagne.   .

Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Champagne Day au Champagne Joseph Perrier

L’événement Champagne Day au Champagne Joseph Perrier Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)