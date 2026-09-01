Champagne Joseph Perrier Cochelet Champagne Joseph Perrier Châlons-en-Champagne
dimanche 27 septembre 2026 · Champagne Joseph Perrier · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Champagne Joseph Perrier Cochelet
Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Tout public
Célébrons les vendanges autour d’un traditionnel cochelet au cœur du Domaine 1825 un moment de partage et de convivialité rythmé par les saveurs champêtres et nos cuvées emblématiques. .
Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 68 29 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Champagne Joseph Perrier Cochelet
L’événement Champagne Joseph Perrier Cochelet Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)
- Festival itinéraires Châlons-en-Champagne 11 septembre 2026
- Manga Club Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne 11 septembre 2026
- Exposition Architecture en Champagne Office de Tourisme Châlons-en-Champagne 13 septembre 2026
- APOCALYPSE NOW FINAL CUT, La Comète, Châlons-en-Champagne 17 septembre 2026
- Visite libre du Cimetière de l’Ouest, Cimetière de l’Ouest, Châlons-en-Champagne 18 septembre 2026