Champagne Joseph Perrier Cochelet Champagne Joseph Perrier Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Champagne Joseph Perrier Cochelet

Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 12:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Tout public

Célébrons les vendanges autour d’un traditionnel cochelet au cœur du Domaine 1825 un moment de partage et de convivialité rythmé par les saveurs champêtres et nos cuvées emblématiques. .

Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 68 29 51

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English : Champagne Joseph Perrier Cochelet

L’événement Champagne Joseph Perrier Cochelet Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne