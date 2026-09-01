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Champagne Joseph Perrier Cochelet Champagne Joseph Perrier Châlons-en-Champagne

dimanche 27 septembre 2026 · Champagne Joseph Perrier · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Champagne Joseph Perrier
Adresse
69 Avenue de Paris
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Champagne Joseph Perrier Cochelet

Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Tout public
Célébrons les vendanges autour d’un traditionnel cochelet au cœur du Domaine 1825 un moment de partage et de convivialité rythmé par les saveurs champêtres et nos cuvées emblématiques.   .

Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 68 29 51 

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English : Champagne Joseph Perrier Cochelet

L’événement Champagne Joseph Perrier Cochelet Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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