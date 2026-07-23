Champagne Joseph Perrier Masterclass Champagne Joseph Perrier Châlons-en-Champagne
jeudi 23 juillet 2026 · Champagne Joseph Perrier · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Champagne Joseph Perrier Masterclass
Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23 2026-09-23
Tout public
Le champagne Joseph Perrier vous propose 2 masterclass
Jeudi 23 juillet L’art du dosage en mixologie
Quand précision et créativité se rencontrent dans le cocktail.
Limité à 40 personnes.
Mercredi 23 septembre À la découverte de la collection “Les Parcellaires”
À travers cette dégustation, laissez-vous guider au cœur de parcelles sélectionnées avec exigence, où chaque cuvée révèle l’identité d’un lieu précis, d’un cépage et d’une année.
Limité à 20 personnes. .
Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Champagne Joseph Perrier Masterclass
L’événement Champagne Joseph Perrier Masterclass Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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