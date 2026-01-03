Championnat de France de CSO Majors Terrains Equivallée Cluny

Championnat de France de CSO Majors Terrains Equivallée Cluny jeudi 24 septembre 2026.

Championnat de France de CSO Majors

Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-24

Rendez-vous sur les terrains d’Equivallée, entrée libre et gratuite.

Consultez le planning prévisionnel de l’événement sur la page Facebook d’Equivallée Haras National de Cluny ou sur leur site Internet.   .

Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 09 73  sport@ehnc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat de France de CSO Majors

L’événement Championnat de France de CSO Majors Cluny a été mis à jour le 2025-12-16 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II