Championnat de France féminin Horse Ball Pro Elite Terrains Equivallée Cluny
Championnat de France féminin Horse Ball Pro Elite Terrains Equivallée Cluny vendredi 5 juin 2026.
Championnat de France féminin Horse Ball Pro Elite
Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Rendez-vous sur les terrains d’Equivallée Accès libre et gratuit
Consultez le planning prévisionnel de l’événement sur la page Facebook d’Equivallée Haras National de Cluny ou sur leur site Internet. .
Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 09 73 sport@ehnc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Championnat de France féminin Horse Ball Pro Elite
L’événement Championnat de France féminin Horse Ball Pro Elite Cluny a été mis à jour le 2025-12-15 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II