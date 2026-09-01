Championnat de France précision d’atterrissage parapente Aérofiz parapente Passy
samedi 26 septembre 2026 · Aérofiz parapente · Passy
Informations pratiques
Passy
Championnat de France précision d’atterrissage parapente
Aérofiz parapente 324 chemin des parchets Passy Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Les 26 et 27 septembre 2026, Passy accueille le Championnat de France de Précision d’Atterrissage en parapente. Les meilleurs pilotes français s’affrontent dans une discipline spectaculaire où chaque centimètre compte.
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Aérofiz parapente 324 chemin des parchets Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 13 59 31 contact@aerofiz.com
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English : French Paragliding Landing Accuracy Championship
On September 26 and 27, 2026, Passy will host the French Paragliding Precision Landing Championship. France’s top pilots will compete in a spectacular event where every centimeter counts.
L’événement Championnat de France précision d’atterrissage parapente Passy a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Passy
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