Les Seuils des eaux, Lac Vert, Passy

Informations pratiques

Les Seuils des eaux 18 – 20 septembre Lac Vert Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Présentée grâce au soutien de la Commune de Passy, les Seuils des eaux rassemble un ensemble de photographies réalisées dans les Alpes au cours d’une résidence de recherche et de création menée avec le Réseau Altitudes, avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, du CAUE de la Haute-Savoie et du FDVA.

Exposées autour du Lac Vert de Passy, les photographies entrent en résonance avec un territoire façonné par l’eau et les mouvements glaciaires. Elles réactivent une autre manière de regarder le paysage alpin à travers des traces discrètes, des états disparus et des phénomènes dont l’image capte la persistance fragile. Les photographies fonctionnent alors comme des seuils entre différentes temporalités du territoire.

L’exposition rassemble des cheminements, des contemplations et des expériences où l’on ne sait jamais exactement où s’arrête la nature et où commence l’œuvre. Les Seuils des eaux désignent ces zones de passage où les matières émergent, circulent, se dissolvent ou persistent. Entre apparition et effacement, les photographies ouvrent un espace d’attention à ce qui demeure mouvant, précaire et en devenir.

Lac Vert Chemin des Parchets 74480 Passy Passy 74480 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 58 80 52 Dans un écrin forestier, à proximité du site de Passy Plaine-Joux, le Lac Vert n’usurpe certainement pas son nom…

Un espace naturel exceptionnel accessible à tous, aménagé pour la promenade.

La transparence extraordinaire des eaux permet d’observer au fond du lac une accumulation d’arbres et de végétaux.

Ces éléments, combinés à la présence d’algues bleues, donne au lac sa remarquable couleur vert émeraude où se reflète parfois le Mont-Blanc. Accès aux véhicules à moteur limité du 15 juin au 15 septembre (navettes régulières)

Hors saison : stationnement possible devant le restaurant du Lac Vert.

Présentée grâce au soutien de la Commune de Passy, les Seuils des eaux rassemble un ensemble de photographies réalisées dans les Alpes au cours d’une résidence de recherche et de création menée avec …

© Myrtille Bouvret