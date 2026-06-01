Championnat de Karaté enfants-ados Salle polyvalente Varzy
Championnat de Karaté enfants-ados Salle polyvalente Varzy samedi 27 juin 2026.
Varzy
Championnat de Karaté enfants-ados
Salle polyvalente 5 Avenue de la Charité Varzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Championnat de karaté enfant-ados à la salle polyvalente de Varzy Remise de coupes et médailles Renseignements Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 03 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr .
Salle polyvalente 5 Avenue de la Charité Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr
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English : Championnat de Karaté enfants-ados
L’événement Championnat de Karaté enfants-ados Varzy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Clamecy Haut Nivernais
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