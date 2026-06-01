Championnat de Karaté enfants-ados Salle polyvalente Varzy

Varzy

Championnat de Karaté enfants-ados

Salle polyvalente 5 Avenue de la Charité Varzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Championnat de karaté enfant-ados à la salle polyvalente de Varzy Remise de coupes et médailles Renseignements Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 03 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr .

Salle polyvalente 5 Avenue de la Charité Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat de Karaté enfants-ados

L’événement Championnat de Karaté enfants-ados Varzy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Clamecy Haut Nivernais