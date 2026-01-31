Séjour à Saint Georges de Didonne pour les enfants de 7 à 13 ans Espace SocioCulturel du Val du Sauzay Varzy

Varzy

Séjour à Saint Georges de Didonne pour les enfants de 7 à 13 ans

Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy Nièvre

Tarif : 200 – 200 – 295 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

L’Espace SocioCulturel du Val du Sauzay propose un séjour à Saint Georges de Didonne en Charente Maritime pour les 7-13 ans qui comprend

– L’hébergement en dur Les Buissonnets

– Mer et plage

– Journée à Royan

– Fun boat, paddle

– Zoo de la Palmyre

– Feu d’artifice

Renseignements et inscriptions au 03 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusausay.fr Limite d’inscription le 3 juin 2026 Adhésion à l’ESCVS obligatoire (12€) .

Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusausay.fr

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English : Séjour à Saint Georges de Didonne pour les enfants de 7 à 13 ans

L’événement Séjour à Saint Georges de Didonne pour les enfants de 7 à 13 ans Varzy a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Clamecy Haut Nivernais