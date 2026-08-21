Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques Musée des tumulus de Bougon Bougon

samedi 22 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Informations pratiques

Bougon

Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Venez assister aux performances des compétiteurs de ce championnat atypique où les armes de jet préhistoriques et les techniques de tir sont à l’honneur ! Bonne humeur garantie !

Les compétiteurs du championnat de tir aux armes préhistoriques s’affrontent sur un parcours de 30 cibles pour se rapprocher des conditions des chasseurs de la Préhistoire qui ne pouvaient tirer, le plus souvent, qu’un seul projectile sur l’animal convoité.

Samedi 22 août

Épreuves de tir à l’arc préhistorique

De 13h30 à 17h30

Dimanche 23 août

Épreuves de tir au propulseur préhistorique

De 10h à 12h

Épreuves de tir de précision au propulseur préhistorique

À 14h .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques

L’événement Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques Bougon a été mis à jour le 2026-08-01 par ADT 79