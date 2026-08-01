Stage adulte La construction de l’habitat néolithique Musée des tumulus de Bougon Bougon

Informations pratiques

Bougon

Stage adulte La construction de l’habitat néolithique

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 95 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Par Jérémie Vosges et Chloé Albaret Arkéo Fabrik. Montez un mur comme au néolithique ! Découvrez les techniques de construction préhistorique. Vous les mettez ensuite en œuvre sur la reproduction d’un habitat de la fin de la préhistoire à l’échelle ½ et découvrez les enjeux de tels modes de construction. À reproduire chez soi !

Réservation obligatoire, places limitées. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Stage adulte La construction de l’habitat néolithique

L’événement Stage adulte La construction de l’habitat néolithique Bougon a été mis à jour le 2026-07-27 par ADT 79