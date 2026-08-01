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Stage adulte La construction de l’habitat néolithique Musée des tumulus de Bougon Bougon

samedi 8 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Stage adulte La construction de l’habitat néolithique Musée des tumulus de Bougon Bougon

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée des tumulus de Bougon
Adresse
Lieu-dit la chapelle
Ville
79800 Bougon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
95 Tarif de base plein tarif

Bougon

Stage adulte La construction de l’habitat néolithique

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 95 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Par Jérémie Vosges et Chloé Albaret Arkéo Fabrik. Montez un mur comme au néolithique ! Découvrez les techniques de construction préhistorique. Vous les mettez ensuite en œuvre sur la reproduction d’un habitat de la fin de la préhistoire à l’échelle ½ et découvrez les enjeux de tels modes de construction. À reproduire chez soi !

Réservation obligatoire, places limitées.   .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13  musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Stage adulte La construction de l’habitat néolithique

L’événement Stage adulte La construction de l’habitat néolithique Bougon a été mis à jour le 2026-07-27 par ADT 79

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