Stage adulte La construction de l’habitat néolithique Musée des tumulus de Bougon Bougon
samedi 8 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon
Informations pratiques
Bougon
Stage adulte La construction de l’habitat néolithique
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres
Tarif : – – 95 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Par Jérémie Vosges et Chloé Albaret Arkéo Fabrik. Montez un mur comme au néolithique ! Découvrez les techniques de construction préhistorique. Vous les mettez ensuite en œuvre sur la reproduction d’un habitat de la fin de la préhistoire à l’échelle ½ et découvrez les enjeux de tels modes de construction. À reproduire chez soi !
Réservation obligatoire, places limitées. .
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr
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English : Stage adulte La construction de l’habitat néolithique
L’événement Stage adulte La construction de l’habitat néolithique Bougon a été mis à jour le 2026-07-27 par ADT 79
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