Championnat départemental de quilles de neuf plantier municipal Pau

Pau

Championnat départemental de quilles de neuf

plantier municipal 5 allée du grand tour Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE QUILLES DE NEUF

Venez découvrir ou redécouvrir cette pratique sportive typique du Sud-Ouest.

Ce jeu, dont l’origine remonte au Moyen-Âge, a gardé toute son originalité au fil du temps.

Entre convivialité et technique, tout le monde y retrouve son compte.

Entrée gratuite pour assister à cette compétition regroupant les meilleurs joueurs

du département des Pyrénées-Atlantiques.

Ambiance assurée. .

plantier municipal 5 allée du grand tour Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 95 05 37

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English : Championnat départemental de quilles de neuf

L’événement Championnat départemental de quilles de neuf Pau a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Pau