Championnat départemental de quilles de neuf plantier municipal Pau
Championnat départemental de quilles de neuf plantier municipal Pau samedi 6 juin 2026.
Pau
Championnat départemental de quilles de neuf
plantier municipal 5 allée du grand tour Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE QUILLES DE NEUF
Venez découvrir ou redécouvrir cette pratique sportive typique du Sud-Ouest.
Ce jeu, dont l’origine remonte au Moyen-Âge, a gardé toute son originalité au fil du temps.
Entre convivialité et technique, tout le monde y retrouve son compte.
Entrée gratuite pour assister à cette compétition regroupant les meilleurs joueurs
du département des Pyrénées-Atlantiques.
Ambiance assurée. .
plantier municipal 5 allée du grand tour Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 95 05 37
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English : Championnat départemental de quilles de neuf
L’événement Championnat départemental de quilles de neuf Pau a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Pau
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