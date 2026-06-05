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Championnat départemental de quilles de neuf plantier municipal Pau

Championnat départemental de quilles de neuf plantier municipal Pau

Championnat départemental de quilles de neuf plantier municipal Pau samedi 6 juin 2026.

Lieu : plantier municipal

Adresse : 5 allée du grand tour

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Pau

Championnat départemental de quilles de neuf

plantier municipal 5 allée du grand tour Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE QUILLES DE NEUF
Venez découvrir ou redécouvrir cette pratique sportive typique du Sud-Ouest.
Ce jeu, dont l’origine remonte au Moyen-Âge, a gardé toute son originalité au fil du temps.
Entre convivialité et technique, tout le monde y retrouve son compte.
Entrée gratuite pour assister à cette compétition regroupant les meilleurs joueurs
du département des Pyrénées-Atlantiques.
Ambiance assurée.   .

plantier municipal 5 allée du grand tour Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 95 05 37 

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English : Championnat départemental de quilles de neuf

L’événement Championnat départemental de quilles de neuf Pau a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Pau

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