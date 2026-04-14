Championnat individuel de golf, Golf de Sully-sur-Loire, Sully-sur-Loire

Championnat individuel de golf Samedi 25 avril, 08h00 Golf de Sully-sur-Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T08:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T08:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Championnat départemental de golf du Loiret – Ouvert aux licenciés membres de l’Association Sportive des Clubs du Loiret avec terrain ou des Clubs de golf d’entreprise.

La formule de jeu est le score maximum en stroke-play PAR + 4 pour toutes les séries.

Dames :

2ème série : index de 8,5 à 18,4 / Boules rouges

3ème série : index de 18,5 à 36 / Boules rouges

Messieurs :

2ème série : index de 8,5 à 18,4 / Boules jaunes

3ème série : index de 18,5 à 36 / Boules jaunes

Droits de jeu :

• Green fee adultes (non membres 7/7) pour le golf qui reçoit : 33€

• Green fee jeunes (non membres 7/7) nés après 2008 inclus, pour le golf qui reçoit : 18€

• Droit d’engagement pour le Comité : 8€

Golf de Sully-sur-Loire 45600 Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « comite45golf@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.golf-loiret.com/ »}] https://www.asgolfdesully.fr/

Championnat individuel de golf – dames et messieurs – index de 8.5 à 36 – au golf de Sully – 25 avril Championnat golf

Image élaborée par le Comité. Sans droit.