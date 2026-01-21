I Campagnoli Sully-sur-Loire

I Campagnoli

D951 Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 21:30:00

Date(s) :

2026-04-25

I Campagnoli, Les Hommes de la terre , un des plus anciens groupes de polyphonie corse, ils font vibrer depuis trente ans leurs voix comme un souffle venu du maquis chants sacrés,

traditions insulaires, harmonies puissantes et émotions brutes. Une expérience rare, profonde et authentique.

Avec Isabelle Giannelli (violon), Louis Crispi, Alexis Vitello et Guy Calvelli.

– Par Les Amis du Festival de Sully

– Dans le cadre de la Saison Culturelle du Val de Sully – .

D951 Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 60 89 00

