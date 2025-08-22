PR à la rencontre des oiseaux migrateurs Sully-sur-Loire Loiret

PR à la rencontre des oiseaux migrateurs A pieds

PR à la rencontre des oiseaux migrateurs Place de Gaulle 45600 Sully-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 110 Distance : 6500.0 Tarif :

Le château de Sully domine majestueusement le fleuve royal. Cette promenade chemine dans le parc du château, sur les digues qui protègent la ville du fleuve et elle enjambe la Sange qui alimente les profondes douves de la forteresse médiévale.

https://www.tourisme-valdesully.fr/ +33 2 38 36 23 70

English : Château de Sully

The Château de Sully towers proudly above the royal river. This walk takes in the Château’s gardens and the defences which protect the town from the river before crossing the Sange, the stream which fills the deep moats of this medieval fortress.

Deutsch : A la rencontre des oiseaux migrateurs

Das Schloss von Sully thront majestätisch über dem königlichen Fluss. Dieser Spaziergang führt durch den Schlosspark, über die Deiche, die die Stadt vor dem Fluss schützen, und über den Fluss Sange, der den tiefen Wassergraben der mittelalterlichen Festung speist.

Italiano :

Il castello di Sully si affaccia maestoso sul fiume reale. La passeggiata si snoda attraverso il parco del castello, sulle dighe che proteggono la città dal fiume e sul fiume Sange, che alimenta il profondo fossato della fortezza medievale.

Español :

El castillo de Sully domina majestuosamente el río Loira. El paseo se dirige al parque del castillo siguiendo los diques que protegen la ciudad del río y atraviesa el río Sange, que abastece de agua los fosos de la fortaleza medieval.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-04 par SIT Centre-Val de Loire