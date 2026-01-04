Sully-sur-Loire

Don du sang

3 Rue des Déportés Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-11 09:30:00

fin : 2026-05-11 12:30:00

Date(s) :

2026-05-11 2026-07-27 2026-08-24 2026-10-19 2026-12-21

Donnez du sang, donnez de l’espoir ensemble, nous sauvons des vies ! Parce que la maladie ne connaît pas de pause et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée, nous avons besoin de votre mobilisation régulière. .

3 Rue des Déportés Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire Cpdl.monrdvdondesang@efs.sante.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Don du sang Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-04 par OT SULLY-SUR-LOIRE