Don du sang Sully-sur-Loire
Don du sang Sully-sur-Loire lundi 11 mai 2026.
Sully-sur-Loire
Don du sang
3 Rue des Déportés Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-11 09:30:00
fin : 2026-05-11 12:30:00
Date(s) :
2026-05-11 2026-07-27 2026-08-24 2026-10-19 2026-12-21
Donnez du sang, donnez de l’espoir ensemble, nous sauvons des vies ! Parce que la maladie ne connaît pas de pause et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée, nous avons besoin de votre mobilisation régulière. .
3 Rue des Déportés Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire Cpdl.monrdvdondesang@efs.sante.fr
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English :
L’événement Don du sang Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-04 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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