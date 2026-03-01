Événement Les Heures Historiques Sully-sur-Loire

Événement Les Heures Historiques

Un voyage spectaculaire à travers les âges !

Les 16 et 17 mai 2026, le Château de Sully-sur-Loire devient le théâtre d’un rassemblement hors du commun. Durant tout un week-end, le parc du château se transforme en une véritable machine à explorer le temps pour un festival multi-époques inédit.

1300 figurants pour 2000 ans d’Histoire

Imaginez plus de 1 300 figurants costumés investissant le domaine ! De la Préhistoire au XXe siècle, venez à la rencontre de passionnés qui font revivre les grandes heures du passé. Campements, démonstrations et reconstitutions une immersion insolite et captivante vous attend à chaque pas dans le parc.

Animations dans la Cour d’Honneur

La fête se poursuit dans la Cour d’Honneur (accès gratuit), où la compagnie Le Clos du Métayer vous attendra. .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86

English :

A spectacular journey through the ages!

On May 16 and 17, 2026, the Château de Sully-sur-Loire becomes the setting for an extraordinary gathering. For an entire weekend, the château’s grounds will be transformed into a veritable time machine for an unprecedented multi-eque festival.

