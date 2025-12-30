Les Heures Historiques

Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Festival d’Histoire Vivante de Sully sur LoireFamilles

– par le Comité des Fêtes de Sully sur Loire

Cette année, la ville replonge plusieurs siècles en arrière les 16 et 17 mai !!!

Le château et son parc servent de décor naturel à ce rendez-vous en costumes d’époque, avec un marché médiéval très apprécié des visiteurs et de nombreuses animations. L’imposant campement installé sur les pelouses est le théâtre d’évènements en tous genres (combats de chevaliers, duels à l’épée, défilés militaires, …) qui fascinent le public.

De l’Antiquité au Médiéval, du Xe au XVIIIe, Révolution, Conquête de l’Ouest Américain, Premier et Second Empire, Première et Deuxième Guerre Mondiale, les conflits Indochine, Corée, Algérie et Vietnam… .

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire contact@comitedesfetesdesully.com

English :

Festival of Living History of Sully sur Loire

