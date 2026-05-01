Sully-sur-Loire

Vide Grenier du CSM Sully Handball

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Vide grenier organisé par le CSM Sully Handball, avec restauration et buvette sur place.

Installations des exposants à partir de 6h .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 02 52 13

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English :

L’événement Vide Grenier du CSM Sully Handball Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-09 par OT SULLY-SUR-LOIRE