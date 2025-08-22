EV6 La Loire à Vélo étape G. Sully-sur-Loire / Châteauneuf-sur-Loire Sully-sur-Loire Loiret

EV6 La Loire à Vélo étape G. Sully-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire En VTC

Véloroute EV6 La Loire à Vélo étape G. Sully-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 45600 Sully-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 75 Distance : 23000.0 Tarif :

Cet itinéraire, en rive droite et en site propre, permet de relier Sully-sur-Loire et son majestueux château dominant la Loire à Châteauneuf, symbole de la marine de Loire. Des sites exceptionnels s’égrènent le long du parcours abbaye de Saint-Benoît, oratoire carolingien de Germigny…

https://www.loireavelo.fr/

English : La Loire à Vélo Châteauneuf-sur-Loire Sully-sur-Loire Copie

This route stretches along the right bank, and is mostly composed of dedicated cycle trails. The track links Châteauneuf, spiritual capital of the Loire’s sailing and navigation activities, to the majestic château and town of Sully-sur-Loire.

Deutsch : La Loire à vélo Sully-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire

Diese Route am rechten Ufer und auf eigener Strecke verbindet Sully-sur-Loire und sein majestätisches Schloss, das die Loire überragt, mit Châteauneuf, dem Symbol der Loire-Marine. Entlang der Strecke befinden sich außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten: die Abtei von Saint-Benoît, das karolingische Or

Italiano :

Questo percorso, sulla riva destra del fiume, collega Sully-sur-Loire e il suo maestoso castello che domina la Loira a Châteauneuf, simbolo della Marina della Loira. Lungo il percorso sono disseminati siti eccezionali: l’abbazia di Saint-Benoît, l’oratorio carolingio di Germigny, ecc.

Español :

Este itinerario, que sigue el margen derecho del río y mayoritariamente dispone de carril propio, une Châteauneuf, símbolo de la Marina del Loira, y Sully-sur-Loire y su majestuoso castillo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par SIT Centre-Val de Loire