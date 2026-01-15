Championnat Régional Longe Côte FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine

Plage de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 08:30:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Les 11 et 12 avril 2026, la plage de Boyardville (Île d’Oléron) accueille le Championnat régional de longe côte. Courses 800 m et 200 m solo, 400 m en binôme, épreuves pagaie et relais. Spectacle sportif en bord de mer.

.

Plage de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 56 19 94 cbonnet@ffrandonnee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Regional Long Coast Championship FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine

On April 11 and 12, 2026, Boyardville beach (Ile d?Oléron) will host the Regional Longe côte Championships. Races 800 m and 200 m solo, 400 m in pairs, paddling events and relays. Sporting spectacle by the sea.

L’événement Championnat Régional Longe Côte FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes