Championnat Régional VTT UFOLEP Lifarnet Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Championnat régional de VTT UFOLEP87

Lifarnet Bois de Lifarnet Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 11:30:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Cette année, c’est avec un grand plaisir que d’accueillir à St Léonard de Noblat, au bois de Lifarnet, le championnat régional de VTT sous l’égide de l’UFOLEP.

Nous espérons vous proposer un circuit digne d’un régional où chacun pourra défendre les couleurs de son club.

Convivialité, fairplay, esprit d’équipe et respect seront les maitres mots de cette journée.

VTT Ufolep le 19 Avril au bois de Lifarnet !

Premier départ ( jeunes ) à 11h30

Nous vous attendons nombreux pour encourager les compétiteurs.

Buvette et restauration sur place ( Produits locaux ) .

Lifarnet Bois de Lifarnet Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 86 81

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English : Championnat régional de VTT UFOLEP87

L’événement Championnat régional de VTT UFOLEP87 Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Noblat