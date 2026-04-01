Expositions, Jean Gagnant et les Amis de la Brosse au Grand Saint-Léonard Le Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Expositions, Jean Gagnant et les Amis de la Brosse au Grand Saint-Léonard

Le Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ-de-Mars Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Deux expositions vous sont proposées à l’Espace Culturel, le Grand Saint-Léonard.

L’histoire de Jean Gagnant, Résistant de la première heure et figure emblématique de notre région et une exposition sur les Amis de la Brosse .

Le Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ-de-Mars Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06

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English : Expositions, Jean Gagnant et les Amis de la Brosse au Grand Saint-Léonard

L’événement Expositions, Jean Gagnant et les Amis de la Brosse au Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-12 par OT de Noblat