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Championnats De France De Course En Montagne Domaine de Charance Gap

Championnats De France De Course En Montagne Domaine de Charance Gap dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Domaine de Charance

Adresse : Chateau de Charance

Ville : 05000 Gap

Département : Hautes-Alpes

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 20 20 25 Licence FFA compétition 20€

Gap

Championnats De France De Course En Montagne

Domaine de Charance Chateau de Charance Gap Hautes-Alpes

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Licence FFA compétition 20€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 14:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Le championnats de France de course en montagne rassemble les meilleurs coureurs en montagne de l’hexagone sur un format dynamique et spectaculaire dans le cadre exceptionnel de Charance.
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Domaine de Charance Chateau de Charance Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 14 71 92  francemontagne2026@gmail.com

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English :

The French Mountain Running Championships bring together the best mountain runners in France in a dynamic and spectacular format, in the exceptional setting of Charance.

L’événement Championnats De France De Course En Montagne Gap a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées

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