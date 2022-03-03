La Route Napoléon dans les Hautes-Alpes Gap Hautes-Alpes

La Route Napoléon dans les Hautes-Alpes

La Route Napoléon dans les Hautes-Alpes 13, avenue Maréchal Foch 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rappelant l’épopée de l’Empereur en 1815 depuis son débarquement à Golfe Juan jusqu’à son arrivée à Grenoble, la Route Napoléon (RN85) appartient au patrimoine historique et touristique des Hautes-Alpes.

http://www.hautes-alpes.net/ +33 4 92 53 62 00

English :

Recalling the Emperor’s epic journey in 1815, from his landing at Golfe Juan to his arrival in Grenoble, the Route Napoléon (RN85) is part of the Hautes-Alpes’ historical and tourist heritage.

Deutsch :

Die Route Napoléon (RN85), die an das Epos des Kaisers im Jahr 1815 von seiner Landung in Golfe Juan bis zu seiner Ankunft in Grenoble erinnert, gehört zum historischen und touristischen Erbe der Hautes-Alpes.

Italiano :

La Route Napoléon (RN85), che ricorda l’epico viaggio dell’imperatore nel 1815 dallo sbarco a Golfe Juan all’arrivo a Grenoble, fa parte del patrimonio storico e turistico delle Hautes-Alpes.

Español :

La Ruta Napoleón (RN85), que recuerda el épico viaje del Emperador en 1815 desde su desembarco en Golfe Juan hasta su llegada a Grenoble, forma parte del patrimonio histórico y turístico de los Altos Alpes.

