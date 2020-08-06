Paysages et milieux naturels du canal de Charance Gap Hautes-Alpes

Paysages et milieux naturels du canal de Charance Hameau des Nivouls 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez redécouvrir le canal du Drac, itinéraire classique du gapençais, avec un œil nouveau découvertes des végétations et paysages rencontrés au long du parcours et de leurs évolutions.

English : Landscapes and natural areas of the ‘canal de Charance’

Come and rediscover the Canal du Drac, a classic Gapençais itinerary, with a new eye: discover the vegetation and landscapes encountered along the way and their evolution.

Deutsch :

Entdecken Sie den Drac-Kanal, eine klassische Route in Gapençais, mit neuen Augen: Entdecken Sie die Vegetation und die Landschaften, die Sie entlang der Strecke antreffen, und ihre Entwicklung.

Italiano :

Venite a riscoprire il canal du Drac, un classico itinerario di Gapençais, con un occhio nuovo: scoprite la vegetazione e i paesaggi incontrati lungo il percorso e la loro evoluzione.

Español :

Venga a redescubrir el canal del Drac, una ruta clásica de la región de Gapençais, con una nueva perspectiva: descubra la vegetación y los paisajes encontrados a lo largo del camino y su evolución.

