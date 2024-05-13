Gap au fil de l’Histoire Gap Hautes-Alpes

Gap au fil de l’Histoire Gap Hautes-Alpes vendredi 1 août 2025.

Gap au fil de l’Histoire

Gap au fil de l’Histoire 8 rue des remparts 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Jalonné de 17 étapes, un itinéraire pédestre raconte les faits et souvenirs qui ont marqué l’histoire de la ville de Gap pendant la 2e guerre mondiale. De lieux en témoignages, cette balade urbaine livre un passé intime et méconnu de la cité alpine.

https://terresdegap.fr/ +33 4 92 52 56 56

English :

A 17-stop walking itinerary recounts the events and memories that marked the history of Gap during the 2nd World War. From places to testimonies, this urban stroll reveals an intimate and little-known past of the Alpine town.

Deutsch :

In 17 Etappen erzählt ein Fußweg von den Ereignissen und Erinnerungen, die die Geschichte der Stadt Gap während des Zweiten Weltkriegs geprägt haben. Dieser Stadtspaziergang führt Sie von Ort zu Ort und zeigt Ihnen eine intime und unbekannte Vergangenheit der Alpenstadt.

Italiano :

Questo percorso a piedi in 17 tappe racconta gli eventi e i ricordi che hanno segnato la storia della città di Gap durante la Seconda Guerra Mondiale. Di luogo in luogo, questa passeggiata urbana rivela un passato intimo e poco conosciuto della città alpina.

Español :

Esta ruta a pie de 17 paradas relata los acontecimientos y recuerdos que marcaron la historia de la ciudad de Gap durante la 2ª Guerra Mundial. De lugar en lugar, este paseo urbano revela un pasado íntimo y poco conocido de la ciudad alpina.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme