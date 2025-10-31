Championnats de France de ski nordique Prémanon
Championnats de France de ski nordique Prémanon vendredi 27 mars 2026.
Championnats de France de ski nordique
Stade nordique des Tuffes Prémanon Jura
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-29
2026-03-27
Championnats de France de ski nordique (ski de fond, biathlon, saut et combiné nordique) au Stade nordique des Tuffes. .
Stade nordique des Tuffes Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté mathilde.cretin@ensm.sports.gouv.fr
