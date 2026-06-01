Champs d’échanges : 6ème édition des Journées Nationales de l’Agriculture, Moulin de Bélard, Saint-Lys

Champs d’échanges : 6ème édition des Journées Nationales de l’Agriculture Samedi 6 juin, 09h30, 14h00 Moulin de Bélard Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

A l’occasion de la 6 ème édition des Journées Nationales de l’agricutlure, venez rencontrez les agriculteurs de Saint-Lys Samedi 6 juin de 9H30 à 12H et de 14H à 17H.

Au programme :

– Rencontres et échanges avec nos agriculteurs

– Découverte du Moulin de Saint-Lys

– Jeux et animations pour petits et grands

– Rencontre avec une Diététicienne : conseils pour bien manger

Lieu : Moulin à vent de Saint-lys

Entrée libre

Plus d’infos sur : journeesagriculture.fr

Moulin de Bélard All. du Moulin de Bélard, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie

Mieux comprendre l’agriculture pour mieux consommer, c’est l’ambition de Champs d’échanges à Saint-Lys.