Champs d’échanges : 6ème édition des Journées Nationales de l’Agriculture, Moulin de Bélard, Saint-Lys
Champs d’échanges : 6ème édition des Journées Nationales de l’Agriculture, Moulin de Bélard, Saint-Lys samedi 6 juin 2026.
Champs d’échanges : 6ème édition des Journées Nationales de l’Agriculture Samedi 6 juin, 09h30, 14h00 Moulin de Bélard Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
A l’occasion de la 6 ème édition des Journées Nationales de l’agricutlure, venez rencontrez les agriculteurs de Saint-Lys Samedi 6 juin de 9H30 à 12H et de 14H à 17H.
Au programme :
– Rencontres et échanges avec nos agriculteurs
– Découverte du Moulin de Saint-Lys
– Jeux et animations pour petits et grands
– Rencontre avec une Diététicienne : conseils pour bien manger
Lieu : Moulin à vent de Saint-lys
Entrée libre
Plus d’infos sur : journeesagriculture.fr
Moulin de Bélard All. du Moulin de Bélard, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie
Mieux comprendre l’agriculture pour mieux consommer, c’est l’ambition de Champs d’échanges à Saint-Lys.
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