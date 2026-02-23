Champs d’échanges à Saint-Lys, Moulin à vent de Saint-Lys, Saint-Lys

Champs d’échanges à Saint-Lys 5 et 6 juin Moulin à vent de Saint-Lys Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Champs d’éhanges

Pour notre troisième édition, des agriculteurs autour de Saint Lys se mobilisent pour présenter leurs métiers, leurs productions, leurs animaux et leurs matériels.

Cette démonstration se fera sous forme d’ateliers pédagogiques avec des explications sur nos pratiques agricoles, les débouchés de nos productions, ainsi qu’une visite guidée du moulin à vent de Saint Lys. Offrant au public l’opportunité de mieux comprendre l’agriculture locale, ses produits et ses enjeux.

L’ambition de ces rencontres est de donner à chacun les clés pour des choix de consommation éclairés.

Moulin à vent de Saint-Lys Moulin de Belard 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0686904220 »}]

Rencontre entre agriculteurs du Canton et les scolaires pour faire découvrir nos métiers et productions Agriculteurs

Denis Sicard