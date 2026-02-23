Nuit des Musées à Saint-Lys Radio, Musée Saint-Lys Radio, Haute-Garonne, Occitanie, France, Saint-Lys

Nuit des Musées à Saint-Lys Radio Samedi 23 mai, 14h00 Musée Saint-Lys Radio, Haute-Garonne, Occitanie, France Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Nuit des musées : vivez la radio comme au temps de Saint-Lys Radio

À l’occasion de la Nuit des musées, le musée Saint-Lys Radio vous propose une immersion vivante et originale dans l’univers des communications radio, en partenariat avec le Radio-Club de la Haute-Garonne “F5KSE”, basé à Toulouse-Lardenne, et la section Haute-Garonne du Réseau des Émetteurs Français (REF 31).

Au programme : des démonstrations en direct d’émission et de réception sur ondes courtes, dans des conditions proches de celles qu’a connues l’ancien centre radio-maritime Saint-Lys Radio, qui permit de communiquer avec des navires sur toutes les mers du globe entre 1948 et 1998.

Pour le public, cette animation est l’occasion de :

voir concrètement comment fonctionnaient les communications radio d’autrefois ;

mieux comprendre l’histoire et le rôle stratégique de Saint-Lys Radio ;

découvrir un patrimoine technique vivant, à travers des échanges avec des passionnés ;

vivre une expérience immersive, pédagogique et accessible à tous, petits et grands.

Une antenne semblable à celles embarquées autrefois sur les navires sera installée sur le site du musée. Les visiteurs pourront également observer une station radio sur ondes décamétriques, avec projection d’écran permettant de visualiser l’occupation des fréquences, ainsi qu’une station auxiliaire sur bandes hautes fréquences.

Cette soirée sera aussi l’occasion de découvrir le monde des radioamateurs, héritiers d’un savoir-faire rare, qui partagent avec l’histoire de Saint-Lys Radio l’usage des ondes courtes et du morse, tout en intégrant aujourd’hui des technologies modernes comme les communications par satellite et les outils numériques.

Invisible mais essentielle, la radio a longtemps permis de rompre l’isolement, relier les hommes au-delà des frontières et porter assistance en mer. En venant au musée, vous découvrirez comment cette technologie a contribué à créer du lien, à rassurer et à accompagner les marins du monde entier.

Une belle manière de redonner vie à une page marquante de l’histoire locale, tout en proposant au public une animation à la fois culturelle, technique et humaine.

Musée Saint-Lys Radio, Haute-Garonne, Occitanie, France 7, avenue François Mitterrand 31470 Saint-Lys, Haute-Garonne, Occitanie, France Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie

Démonstrations autour d’une station radio émission / réception sur onde courte.

© Réseau des Emetteurs Français – Radio-Club de la Haute-Garonne – F 5 K S E – Petit Capitole, 153, avenue de Lardenne, 31000 – Toulouse.