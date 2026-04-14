Démonstrations autour d’une station radio émission / réception sur onde courte., Musée « Saint-Lys Radio », Saint-Lys

Démonstrations autour d’une station radio émission / réception sur onde courte. Samedi 23 mai, 14h00 Musée « Saint-Lys Radio » Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Le Radio-Club de la Haute-Garonne « F 5 K S E », basé à Toulouse-Lardenne et relevant du « Réseau des Emetteurs Français » (R. E. F. 31) viendra au musée « Saint-Lys Radio » pour effectuer, à destination du public, des démonstrations autour d’une station radio émission / réception sur onde courte, dans les conditions de trafic rappelant celles de l’ancien centre radio-maritime « Saint-Lys Radio », qui fonctionna de 1948 à 1998 et permit de communiquer avec les navires navigant sur toutes les mers du globe.

A l’occasion de la nuit des musées, la section Haute-Garonne (https://ref31.r-e-f.org/) du Réseau des Émetteurs Français (REF) vous invite à découvrir le monde des passionnés de radio. Les radioamateurs ont beaucoup de points communs avec les activités du centre radio-maritime de Saint-Lys : nous utilisons les ondes courtes pour communiquer, nous sommes dans les derniers à utiliser le morse…

Une antenne semblable à celles qui équipaient les navires sera opérationnelle sur le site du musée, qui accueillera également pour l’occasion une station ondes décamétriques avec projection d’écran matérialisant l’occupation de la bande de fréquences possibles, ainsi qu’une station auxiliaire sur bandes de fréquences hautes.

La radio est une onde invisible qui semble fragile mais qui tisse par-dessus les frontières des liens d’amitié solides, les navigateurs qui trouvaient écoute et assistance auprès des opérateurs de « Saint-Lys Radio » sont là pour en témoigner…

La technique évolue, les radioamateurs, fiers de l’héritage de leur passé (le R.E.F. a fêté l’an dernier ses 100 ans d’existence), n’en demeurent pas moins à la pointe de la technique et pratiquent les communications par satellite et les technologies numériques.

Musée « Saint-Lys Radio » 7, avenue François Mitterrand 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Centre-ville Haute-Garonne Occitanie 05 62 23 76 05 https://musee.saint-lys.fr/ [{« link »: « https://ref31.r-e-f.org/ »}] Ouvert en 2024, le musée « Saint-Lys Radio » évoque le demi-siècle d’existence (1948-1998) du centre radio-maritime, créé par le Ministère des PTT pour permettre de communiquer en ondes courtes décamétriques avec les navires navigant sur toutes les mers du globe : chalutiers, cargos, voiliers de la course au large… Le musée comprend 113 m2 d’exposition permanente évoquant les télécommunications avec le monde de la mer, des origines aux satellites, ainsi qu’une salle d’expositions temporaires de 47 m2. Parkings aux abords du musée (« Square du 12 juin 1944 – Maquis de Saint-Lys » et rue de la Gravette). Arrêt de bus n° 24571 « Eglise de Saint-Lys » de la ligne « Tisséo » n° 116 (« Tournefeuille Lycée » – « Saint-Lys Rossignols »). Arrêt de bus n° 49910 « Saint-Lys – Eglise » de la ligne « Lio » – « Arc-en-Ciel » n° 321 (Fonsorbes – Saint-Lys – Muret SNCF).

Le Radio-Club de la Haute-Garonne « F 5 K S E », basé à Toulouse-Lardenne et relevant du « Réseau des Emetteurs Français » (R. E. F. 31) viendra au musée « Saint-Lys Radio » pour effectuer, à destination /…

© Réseau des Emetteurs Français – Radio-Club de la Haute-Garonne – F 5 K S E – Petit Capitole, 153, avenue de Lardenne, 31000 – Toulouse.