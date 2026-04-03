NUIT DES MUSÉES L’ESCALYS Saint-Lys
NUIT DES MUSÉES L’ESCALYS Saint-Lys dimanche 24 mai 2026.
Saint-Lys
NUIT DES MUSÉES
L’ESCALYS 7 Avenue François Mitterrand Saint-Lys Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 23:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez l’histoire de Saint-Lys et de son lien avec les marins !
Événement européen dédié à la valorisation des musées.
Le musée Saint-Lys Radio retrace l’histoire fascinante de Saint-Lys, qui abrita l’un des plus grands centres de radiocommunication maritime au monde.
Pendant près de 50 ans, Saint-Lys Radio a permis à des milliers de navires de rester en contact avec la terre, assurant assistance, sécurité et un précieux lien humain entre les mers et les continents. .
L’ESCALYS 7 Avenue François Mitterrand Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie PoleCulturel@saint-lys.fr
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English :
Discover the history of Saint-Lys and its link with sailors!
L’événement NUIT DES MUSÉES Saint-Lys a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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