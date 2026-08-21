Chana Orloff et la villa Seurat, Atelier-musée Chana Orloff, Paris

Informations pratiques

Chana Orloff et la villa Seurat 19 et 20 septembre Atelier-musée Chana Orloff Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les Ateliers-musée Chana Orloff proposent une exposition en plein air de sculptures de cette artiste dans l’impasse de la villa Seurat et une découverte de sa résidence-atelier conçue en 1926 par Auguste Perret et labelisée « Maison des Illustres« .

Des visites-conférences présenteront l’oeuvre de Chana Orloff et l’architecture de la villa Seurat, première ruelle d’architecture moderne à Paris dont on fête cette année les 100 ans. Des lectures de textes d’Henry Miller, Anaïs Nin et Mario Prassinos, artistes ayant habité l’impasse, sont aussi au programme.

Sculptrice au destin exceptionnel, Chana Orloff (1888-1968) nait en Ukraine, dans une famille juive. En 1910, elle s’installe à Paris pour parfaire sa formation de couturière mais très vite elle va se consacrer à la sculpture. Intégrée dans les cercles artistiques de l’avant-garde parisienne, elle rencontre un succès fulgurant, notamment grâce à ses portraits. En 1926, Auguste Perret conçoit pour elle son « travailloir ». C’est dans cet espace fonctionnel et lumineux, qu’elle travaille et vit jusqu’à sa mort en 1968.

A écouter : deux podcasts hors-série de « à la trace » réalisés par le Ministère de la Culture:

https://www.youtube.com/watch?v=mF6uXqRRhlM

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Atelier-musée Chana Orloff 7 Villa Seurat, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Paris Île-de-France 0660922217 https://www.chana-orloff.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.chana-orloff.org »}] [{« data »: {« author »: « Ministu00e8re de la Culture », « cache_age »: 86400, « description »: « u00ab Lu2019atelier est absolument vide, totalement saccagu00e9. Cent-quarante sculptures disparaissent, mais u00e9galement les lits, les tables, les chaises, les petites cuillu00e8res, les rideaux, ses vu00eatements. Tout. u00bb », « type »: « video », « title »: « Hors-Su00e9rie Chana Orloff – u00c9pisode 1 : lu2019atelier pillu00e9 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/mF6uXqRRhlM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=mF6uXqRRhlM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCiAzGffvKfhuGsPsCmVe8sQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=ugSYuP7RhHo »}] Sur une voie créée en 1926, lotie par Schreibmann et baptisée Villa Seurat, un ensemble de villas d’artistes et d’hôtels particuliers est construit de 1924 à 1938. Ce sera la première ruelle d’architecture moderne à paris. Au n°7 bis, l’architecte Auguste Perret signe en 1926 la maison-atelier du sculpteur ukrainienne Chana Orloff. Métro : Ligne 4 – station Alésia. Ligne 6 – station Saint-Jacques ou Denfert-Rochereau. Bus : Ligne 62 – station La Tombe-Issoire. RER B – station Denfert-Rochereau.

Visite-conférence

ateliers-musée Chana Orloff