Changemement climatique: une realite physique, un défi pour l’humanité, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Changemement climatique: une realite physique, un défi pour l’humanité Mardi 22 septembre, 20h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:30:00+02:00

Lutter contre les effets du changement climatique n’est pas un problème physique ou technique, c’est un véritable projet de société, vers plus de bien-être, de justice et de solidarité.

Si des forces d’obstruction s’expriment, c’est parce que ce projet menace des intérêts puissants. Pourtant, il est essentiel de maintenir le cap.

Christophe Cassou est directeur de recherche CNRS à l’École normale supérieure de Paris.

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Le climatologue Christophe Cassourevient sur les transformations profondes nécessaires face aux risques croissants qui menacent notre habitabilité.

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