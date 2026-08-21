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Chanson / Francophone LES VITRINES DÉCOUVERTES françaises et internationales de L’Estival, Le Sax, Achères

vendredi 2 octobre 2026 · Le Sax · Achères

Chanson / Francophone LES VITRINES DÉCOUVERTES françaises et internationales de L’Estival, Le Sax, Achères

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Le Sax
Adresse
2 RUE DES CHAMPS 78260 ACHÈRES
Ville
78260 Achères
Département
Yvelines

Chanson / Francophone LES VITRINES DÉCOUVERTES françaises et internationales de L’Estival Vendredi 2 octobre, 20h30 Le Sax Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00

« Et si le futur c’était maintenant ? »

Une fois encore, nous ne dérogeons pas à la règle de vous faire découvrir l’émergence francophone ! Professionnel·les de la musique comme simples curieux·ses, tout le monde est invité à cette soirée riche en genres musicaux ! Au programme de cette nouvelle édition, laissons place à la femme sur scène avec Soleynia, Kat Pereira, Nuit Noire, Maline et Anaïs Rosso !

Le Sax 2 RUE DES CHAMPS 78260 ACHÈRES Achères 78260 Yvelines Île-de-France
Chanson / Francophone LES VITRINES DÉCOUVERTES françaises et internationales de L’Estival

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