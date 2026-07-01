VITRINES DÉCOUVERTES FRANÇAISES ET L’INTERNATIONALES DE L’ESTIVAL, Le SAX, Achères
vendredi 2 octobre 2026 · Le SAX · Achères
Informations pratiques
VITRINES DÉCOUVERTES FRANÇAISES ET L’INTERNATIONALES DE L’ESTIVAL Vendredi 2 octobre, 20h30 Le SAX Yvelines
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:30:00+02:00
Une fois encore, nous ne dérogeons pas à la règle de vous faire découvrir l’émergence francophone ! Professionnel·les de la musique comme simples curieux·ses, tout le monde est invité à cette soirée riche en genres musicaux ! Au programme de cette nouvelle édition, laissons place à la femme sur scène avec Soleynia, Kat Pereira, Nuit Noire, Maline et Anaïs Rosso !
Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/les-vitrines-decouvertes-2 »}]
Vitrines découvertes française et internationales de l’estival chanson francophone
DR
À voir aussi à Achères (Yvelines)
- Le problème lapin, cartographie 7, Le Sax, Achères 26 septembre 2026
- LES WAMPAS + VIOLETT PI, Le SAX, Achères 4 octobre 2026
- MIOSSEC + 1ère partie, Le SAX, Achères 9 octobre 2026
- CATCH IMPRO, Le SAX, Achères 10 octobre 2026
- LOCAL HEROES, Le SAX, Achères 17 octobre 2026