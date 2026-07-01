MIOSSEC + 1ère partie, Le SAX, Achères

Informations pratiques

MIOSSEC + 1ère partie Vendredi 9 octobre, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Strass : 14 > 27 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T23:30:00+02:00

Trente ans de chansons à fleur de peau, de textes qui cognent juste et de mélodies qui restent longtemps dans la tête. Miossec, c’est une voix brute, sincère, cabossée parfois, mais toujours profondément humaine. Entre rock, poésie du quotidien et élégance désabusée, il transforme les failles en refrains qu’on chante tous·tes un peu trop fort. Quelques vérités qui piquent, beaucoup d’émotions, et probablement l’envie de reprendre tous les refrains avec lui !

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/miossec »}]

Miossec + 1ère partie Chanson

DR