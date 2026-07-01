LES WAMPAS + VIOLETT PI, Le SAX, Achères

Informations pratiques

LES WAMPAS + VIOLETT PI Dimanche 4 octobre, 18h00 Le SAX Yvelines

Tarif Strass : 14 >27 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T21:00:00+02:00

Sauver le rock, c’est leur mission ! Entre hymnes punk cultes, énergie brute et humour déjanté, Didier Wampas et sa bande transforment chaque live en fête furieuse où tout peut arriver. Un rendez-vous sauvage, électrique et jubilatoire à vivre debout, en chœur et sans retenue ! Prêt·es pour une décharge de rock’n’roll totalement incontrôlable ? Un simple avertissement : vos oreilles risquent de bourdonner après avoir écouté ce miel toute la soirée !

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/les-wampas »}]

Les Wampas + Violette Pi Rock

DR