LES WAMPAS + VIOLETT PI, Le SAX, Achères
dimanche 4 octobre 2026 · Le SAX · Achères
Informations pratiques
LES WAMPAS + VIOLETT PI Dimanche 4 octobre, 18h00 Le SAX Yvelines
Tarif Strass : 14 >27 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T21:00:00+02:00
Sauver le rock, c’est leur mission ! Entre hymnes punk cultes, énergie brute et humour déjanté, Didier Wampas et sa bande transforment chaque live en fête furieuse où tout peut arriver. Un rendez-vous sauvage, électrique et jubilatoire à vivre debout, en chœur et sans retenue ! Prêt·es pour une décharge de rock’n’roll totalement incontrôlable ? Un simple avertissement : vos oreilles risquent de bourdonner après avoir écouté ce miel toute la soirée !
Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/les-wampas »}]
Les Wampas + Violette Pi Rock
DR
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