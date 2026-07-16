La petite histoire d’Achères : exposition, mémoire locale, découverte du patrimoine, Église Notre-Dame, Achères

Informations pratiques

La petite histoire d’Achères : exposition, mémoire locale, découverte du patrimoine 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion de cette ouverture, partez à la découverte de la petite histoire d’Achères, village rural du Cher, niché aux portes de la forêt domaniale de Saint-Palais.

L’église Notre-Dame, ancienne chapelle de prieuré, sera au cœur de cette découverte patrimoniale. Son histoire rappelle les origines anciennes du village, né autour d’un sanctuaire fondé au XIᵉ siècle et longtemps lié à l’abbaye bénédictine de Saint-Sulpice de Bourges.

Cette visite permettra d’évoquer l’histoire religieuse et locale d’Achères, son lien avec la principauté de Boisbelle, son habitat dispersé dans un bocage verdoyant, ainsi que quelques éléments de mémoire rurale : les abeilles, le miel, la poterie, le merrain et les anciens savoir-faire.

Grâce à l’engagement d’Achèrois bénévoles, l’église sera ouverte gratuitement à la visite afin de faire connaître ce patrimoine local, discret mais précieux.

Église Notre-Dame Bourg d’Achères 18250 Achères Achères 18250 Cher Centre-Val de Loire 02 48 26 72 10 https://www.acheres18.fr L’église paroissiale, inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1987, fut d’abord l’ancienne chapelle d’ermites qui vécurent en cet endroit aux XIe et XIIe siècles. L’érection en paroisse en 1768, à la demande des habitants d’Achères, entraîna la disparition du prieuré. Vendue comme bien national, l’église fut achetée par la commune. Les autres bâtiments du prieuré devinrent propriété privée. De l’enclos subsistent la chapelle devenue église, les fossés encore visibles à l’est de celle-ci ainsi que les bâtiments transformés au XIXe siècle. Avec une abside ronde percée de trois fenêtres plein-cintre, une nef plus large que le chœur, deux petites chapelles du XVIe siècle donnant sur la nef par d’étroits passages, son architecture vaut le détour. La pierre d’autel, posée sur deux montants latéraux ornés de grecques, doit être contemporaine de la fondation de l’église et daterait de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle, ce qui est d’une extrême rareté. Parking à 200m

À l’occasion de cette ouverture, partez à la découverte de la petite histoire d’Achères, village rural du Cher, niché aux portes de la forêt domaniale de Saint-Palais.

©Véronique DUPRAT