LES WAMPAS + VIOLETT PI, Le Sax, Achères

Informations pratiques

LES WAMPAS + VIOLETT PI Dimanche 4 octobre, 18h00 Le Sax Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T21:00:00+02:00

Les Wampas sont un groupe de rock alternatif et punk rock français, originaire de la région parisienne. Formé en 1983, le groupe repose essentiellement sur le chanteur Didier Wampas, il était en même temps électricien à la RATP avant de partir en retraite début 2012. La composition qui a beaucoup évolué depuis leurs débuts, comprend actuellement Jean-Michel Lejoux (basse, ex-Satellites), Effello (guitare), Nicolas Schauer (batterie) et Tony Truant (guitare, ex-Dogs).”

Leur 13ème album « Sauvre Le Monde » sorti le 18 octobre. Les Wampas sauvent donc le monde, mais à leur manière. Tout en restant indéboulonnablement fidèles au punk, ils ont l’intelligence de continuer à questionner leur époque et de rester « résolument modernes » (Rimbaud). Ils ont donc le bon goût de nous épargner le militantisme politique donneur de leçons ou la redite stérile des postures punk des années 80, même si Pernety s’autorise trois minutes de nostalgie.

VIOLETT PI

La musique de VioleTT Pi est le projet créatif de Karl Gagnon. VioleTT Pi est connu pour son audace et sa prise de risque, pour le flambeau de liberté qu’il porte bien haut et son univers qui ne ressemble à aucun autre. Son entrée en 2012 avec EP puis EV (2013) a semé la confusion dans le monde musical des cousins, à l’époque où on ne voulait surtout pas s’égarer des sentiers battus. Manifeste contre la peur (2016) puis Baloney Suicide (2023) viennent confirmer que l’univers de Karl s’étend et s’enracine dans une population de marginaux de plus en plus nombreux et assoiffé.es de différence. VioleTT s’entoure de Daniel Baillargeon à la guitare, Sylvain Deschamps à la basse et aux claviers (et à la co-réalisation), et Maxime Drouin à la batterie.

Debout depuis plus d’une quinzaine d’années d’expérimentation artistique où l’affirmation identitaire et la recherche sonore sont à l’avant-plan, VioleTT Pi poursuit une démarche évolutive repoussant toujours plus les cadres imposés de l’industrie et du bon goût. Avec son quatrième album complet, Mythologie de la dérape, qui voit le jour en mai 2026, il propose une nouvelle avenue, une expérience sensorielle toujours plus immersive et audacieuse. Nouveau chapitre dans les mathématiques florales, cet album réaffirme la place importante que prend VioleTT Pi dans le paysage musical québécois.

Le Sax 2 RUE DES CHAMPS 78260 ACHÈRES Achères 78260 Yvelines Île-de-France

LES WAMPAS + VIOLETT PI