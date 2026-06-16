Chansons d’amour occitanes Saraï Festival de Bouche à Oreille Parthenay
Chansons d’amour occitanes Saraï Festival de Bouche à Oreille Parthenay vendredi 24 juillet 2026.
Parthenay
Chansons d’amour occitanes Saraï Festival de Bouche à Oreille
Place de la Nation Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:15:00
fin : 2026-07-24 20:45:00
Date(s) :
2026-07-24
Chansons d’amour occitanes
Apéro concert
Avec Saraï, revisitez un florilège de poèmes occitans écrits par des femmes, du Moyen-Âge jusqu’à nos jours.
Une sélection s’étalant sur plusieurs siècles qui permet de faire dialoguer des femmes ayant connu des destinées fort éloignées, tout en partageant une langue et une forme d’expression l’occitan et la poésie.
Ainsi, des textes de certaines trobairitz et de Louisa Paulin résonnent avec ceux, contemporains, d’Aurélia Lassaque.
Le trio questionne l’idée, aussi vaste qu’insolvable, de ce qu’est l’amour. Parfois drôles, touchantes, dramatiques ou malicieuses, leurs chansons dépeignent les multiples beautés de ce grandiose sentiment.
Sophie Cavez accordéon diatonique
Juliette Minvielle chant & percussions
Baltazar Montanaro violon baryton
Sur réservation en ligne. .
Place de la Nation Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Chansons d’amour occitanes Saraï Festival de Bouche à Oreille
L’événement Chansons d’amour occitanes Saraï Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Parthenay Gâtine
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