Chansons de notre EnFrance Le Bas Ségala
dimanche 13 septembre 2026 · Le Bas Ségala
Informations pratiques
Le Bas Ségala
Chansons de notre EnFrance
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
La Cie Théâtron fait sa saison
Pour les amoureux de la chanson française, la Cie Théâtron accueille le duo CHANSONS DE NOTRE ENFRANCE .
Un récital vivant, chaleureux, participatif. Un duo à écouter. Une invitation à chanter avec Rose et Micha les chansons qui ont bercé votre jeunesse Jean Ferrat, Fréhel, Gilbert Bécaud, Dalida, Edith Piaf… 1h15 de chansons françaises en live, pensées pour que chacun se sente invité, écouté, entouré. Réveiller les émotions d’amours et le plaisir de vivre. Créer un moment convivial où chacun trouve sa place.
Les invités ce jour-là Francis Alet, Christian Sépulcre, Jean-Claude Blanc du TRIO OCCITAN QUAL SAP
Un groupe musical originaire de Villefranche-de-Rouergue qui célèbre la culture, les chants traditionnels et la poésie occitane, notamment à travers les texte de l’écrivain Jean Boudou. .
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 46 11 cietheatron@gmail.com
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English :
The Th%E9%E2tron Company Kicks Off Its Season
L’événement Chansons de notre EnFrance Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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