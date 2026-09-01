Informations pratiques

Le Bas Ségala

Chansons de notre EnFrance

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

La Cie Théâtron fait sa saison

Pour les amoureux de la chanson française, la Cie Théâtron accueille le duo CHANSONS DE NOTRE ENFRANCE .

Un récital vivant, chaleureux, participatif. Un duo à écouter. Une invitation à chanter avec Rose et Micha les chansons qui ont bercé votre jeunesse Jean Ferrat, Fréhel, Gilbert Bécaud, Dalida, Edith Piaf… 1h15 de chansons françaises en live, pensées pour que chacun se sente invité, écouté, entouré. Réveiller les émotions d’amours et le plaisir de vivre. Créer un moment convivial où chacun trouve sa place.

Les invités ce jour-là Francis Alet, Christian Sépulcre, Jean-Claude Blanc du TRIO OCCITAN QUAL SAP

Un groupe musical originaire de Villefranche-de-Rouergue qui célèbre la culture, les chants traditionnels et la poésie occitane, notamment à travers les texte de l’écrivain Jean Boudou. .

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 46 11 cietheatron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Th%E9%E2tron Company Kicks Off Its Season

L’événement Chansons de notre EnFrance Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)