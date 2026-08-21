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AGENDA · Le Bas Ségala

Conférence : L’image dans le livre, Office de Tourisme et Médiathèque de la bastide l’Evêque, Le Bas Ségala

vendredi 18 septembre 2026 · Office de Tourisme et Médiathèque de la bastide l'Evêque · Le Bas Ségala

Conférence : L’image dans le livre, Office de Tourisme et Médiathèque de la bastide l’Evêque, Le Bas Ségala

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme et Médiathèque de la bastide l'Evêque
Adresse
82 rue de La Bastide-l'Evêque 12200 La Bastide-l'Evêque
Ville
12200 Le Bas Ségala
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Renseignements : 05 65 81 13 94

Conférence : L’image dans le livre Vendredi 18 septembre, 20h30 Office de Tourisme et Médiathèque de la bastide l’Evêque Aveyron

Gratuit. Renseignements : 05 65 81 13 94

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, et en lien avec l’exposition temporaire L’Envers des images, présentée dans les médiathèques de Rieupeyroux et de La Bastide-l’Évêque, le Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue vous propose d’explorer, à travers une conférence, la place et le rôle de l’image dans le livre.

Office de Tourisme et Médiathèque de la bastide l’Evêque 82 rue de La Bastide-l’Evêque 12200 La Bastide-l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et en lien avec l’exposition temporaire _L’envers des ima_ges, présentée dans les méditahèques de Rieupeyroux et de La Bastide-l’Evêque, le Pays et…

© Guiard des Moulins, Bible historiale. BnF, ms. Français 2, fol. 70v (détail)

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