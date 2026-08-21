Conférence : L’image dans le livre, Office de Tourisme et Médiathèque de la bastide l’Evêque, Le Bas Ségala
vendredi 18 septembre 2026 · Office de Tourisme et Médiathèque de la bastide l'Evêque · Le Bas Ségala
Informations pratiques
Conférence : L’image dans le livre Vendredi 18 septembre, 20h30 Office de Tourisme et Médiathèque de la bastide l’Evêque Aveyron
Gratuit. Renseignements : 05 65 81 13 94
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, et en lien avec l’exposition temporaire L’Envers des images, présentée dans les médiathèques de Rieupeyroux et de La Bastide-l’Évêque, le Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue vous propose d’explorer, à travers une conférence, la place et le rôle de l’image dans le livre.
Office de Tourisme et Médiathèque de la bastide l’Evêque 82 rue de La Bastide-l’Evêque 12200 La Bastide-l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et en lien avec l’exposition temporaire _L’envers des ima_ges, présentée dans les méditahèques de Rieupeyroux et de La Bastide-l’Evêque, le Pays et…
© Guiard des Moulins, Bible historiale. BnF, ms. Français 2, fol. 70v (détail)
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